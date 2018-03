'Karl Lagerfeld ontwerpt trouwjurk Keira Knightley'

Aangezien de actrice al jaren het gezicht is voor het parfum Coco Mademoiselle en nu zelfs Coco Chanel speelt in een korte film, zou de keuze voor Lagerfeld niet geheel verrassend zijn, hoewel eerdere geruchten de ronde deden dat ze in Pam Hogg naar het altaar zou wandelen.

In november had Knightley "nog geen idee" wie de ontwerper van haar jurk zou worden. "Ik heb nog niet eens nagedacht over hoe ik ga trouwen. Dus wanneer ik daaraan ga denken, zal ik over de jurk na proberen te denken", zei ze toen.

Volgens de New York Post delen Knightley en haar vriend zaterdag of zondag hun geloftes tijdens een kleine ceremonie in Zuid-Frankrijk.