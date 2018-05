C&A lanceert collectie van Cindy Crawford

Volgens het persbericht liet Crawford zich bij het ontwerpen inspireren door de trends van dit moment, die ze haar eigen accent heeft gegeven. Het model ontwierp drie verschillende looks per seizoen, met steeds diverse tops, bottoms en jasjes.

Glamrock

Voor de herfst/winter is er een nature-look met veel ribfluweel in warme aardekleuren en oudrose. Daarnaast is er een glamrock-look in kobaltblauw en zwart, met topjes, een blazer en een leren jasje. De derde is grijs en zwart en bevat onder meer slim-fit broeken en een gewatteerd jasje.

De eerste collectie van Crawford is verkrijgbaar in de filialen van C&A in Nederland en online op cena.nl en wehkamp.nl.