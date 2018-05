Beautyingrediënt onder de loep: Kurkuma

Kurkuma, op cosmeticaverpakkingen te herkennen aan de Engelse vertaling turmeric of de Latijnse naam curcuma longa, is familie van gember. De wortels van de plant worden gebruikt als specerij (onder andere als onderdeel van kerriepoeder), maar kan ook worden toegepast in cosmetica.

In India werd kurkuma al decennia, zelf eeuwen geleden gebruikt voor de behandeling van wondjes, mede vanwege de ontstekingsremmende werking van de stof curcumine in deze wortel. Het wordt zelf wel eens het meest krachtige genezend kruid genoemd. In Amerika bestaat een patent op een behandelingsmiddel voor wondjes op basis van dit ingrediënt.

Kurkuma is vanwege haar ontstekingremmende en wondhelende eigenschappen een interessante toevoeging aan cosmetica voor de huid met acne. Het helpt om de beschadigde huid beter te laten herstellen en verminderd roodheid. Ook zou de stof curcumine een positieve werking hebben voor huidaandoening als psoriasis.

Bovendien is curcumine werkzaam als anti-oxidant, wat nuttig is voor alle huidtypen omdat het helpt om de huid te beschermen tegen vrije radicalen en vroegtijdige huidveroudering. Curcumine, de stof in kurkuma, is veilig , zelfs in hoge concentraties.

Gerecenseerde producten met kurkuma-extract

Clinique Even Better Skin Tone Corrector: - gemiddelde beoordeling : 4.7 uit 5

Himalaya Herbals Neem Face Wash

Dr Alkaitis Organic Nourishing Treatment Oil – beoordeling: 4.9 uit 5