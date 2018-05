Peta lanceert pornografische campagne

Peta (People for the Ethical Treatment of Animals) wil op deze manier mensen laten nadenken over het eten van vlees en daarnaast het veganisme promoten.

In het filmpje is te zien hoe schaars geklede modellen in een auditieruimte een pornografische act opvoeren met verschillende groenten als komkommers, artisjokken en aubergines.

Betere seks

Aanleiding van het bijzondere filmpje is de uitkomst van een onderzoek waarin naar voren kwam dat vegetariërs betere seks hebben, aldus The Gloss.

Peta lanceerde eerder een soortgelijke reclame waarin een model ook op een erotische manier met groenten om ging. Het filmpje zou in de reclame tijdens de Super Bowl worden uitgezonden, maar werd al snel verboden door de organisatie vanwege de seksuele lading die de commercial zou bevatten.

Obsceen

Het is niet de eerste keer dat Peta op een obscene manier aandacht vraagt. Zo poseerden modellen Christy Turlington en Naomi Campbell eerder al naakt voor een van de campagnes.