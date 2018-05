Trend Report: Tropisch Regenwoud

Op de catwalk voor het nieuwe decennium geen al te vooruitstrevende silhouetten, maar wel een extravagance aan zachte en zelfs luide prints. Inspiratie voor het meest toonaangevende motief was bovendien wel aangewakkerd door tropische oorden, à la Prada, of het kostbare regenwoud, à la Jean Paul Gaultier en Alberta Ferreti, die allen volop invloeden uit de natuur ontlokten voor zomer/lente 2011.

Geïnspireerd op de jungle betekent bovendien een veelheid aan groene schakeringen en van een feeëriek tot gewaagd en vooral fel gekleurd modeplaatje. Toen in 2007 Vanity Fair een ‘groene editie’ bracht, ontketende dit ook een flora- en fauna esthetiek onder designers. Stella McCartney is echter de meest befaamde vegetarische designer die los van vluchtige trends haar moderijk heeft opgebouwd uit bont- en leer vrije stukken, zonder dat een vleugje sexappeal vervaagd voor een ecologische blik.

Op de Amsterdam International Fashion Week straalde bovendien al een liefhebber van o.a. Prada’s citrus look, model Lonneke Engel, op de catwalk van de Green Fashion Competition. Elsien Gringhuis is zo’n ontwerper en winnaar uit de Nederlandse koker die zachte, zeegroene en helderblauwe creaties neerzette met industriële invloeden in de mix met duurzame stoffen, zoals bamboe, leer en wol.

Dominant Dior

John Galliano voor Christian Dior staat wel bekend om zijn extravaganza en nam de tropische trend dan ook niet met een korreltje zout. Galliano toonde de eiland inspiratie op zijn best met een Hawaiiaans geprint halterjurkje, een sexy, gehaakt en zijden mini-stuk, plus een turquoise item met ruches en grote, oranje bloemen voor een tikkeltje ‘vampy’ uitstraling.

Ook Prada toonde excentrieke creaties die naast tropisch ook wel minimale barok werden genoemd, maar vooral, zoals Miuccia zelf stelde: “Gedurfd, uitgesproken en overduidelijk." Solide blokken aan primaire tinten op scherp en vierkant gesneden tunieks en rokken met een knipoog naar rauwe glamour en natuurlijk felle jungle prints.

Feeëriek Ferretti

Aan het andere einde van het spectrum zijn daar Alberta Ferretti en Jean Paul Gaultier die een zacht en romantischer beeld brengen van de tropische trend. Zo droomde Ferretti weg in de sprookjesachtige vrouwelijkheid van een tikje excentriek modemeisje in haar bloemrijke tuin en gekleed in zwevende en semi-transparante chiffons met hier en daar een ruw randje.

Ook Gaultier koos voor een ‘natuurlijke’ aanpak, tevens door de voluptueuze Beth Ditto zijn show te laten openen in een laser-gesneden, zilverkleurige jurk met de strookjes rimpelend over haar rondingen. Doorschijnende creaties met fijne motiefjes van gebladerte in combinatie met een licht legergroen safarijasje en vuurrode pumps waren ook onderdeel van de typische Gaultier twist aan sex-appeal.

Style tips

Retro banaan, sinaasappel, limoen en ananas prints zijn de coolste finishing touch voor lente-waardige jurkjes en shirts, waarbij de style truc verborgen ligt in de durf om opvallende motiefjes te mixen en zelfs te matchen. Grappige of eigenzinnige accessoires geïnspireerd op bloemen en sierlijke takjes zijn bovendien ook een waardevolle aanwinst voor de garderobe komende zomer.

Smaragd, appeltjes of mint; de groene tint is natuurlijk de sleutel tot deze trend en staat elke huidtint mooi, zeker wanneer opgefrist met helder wit. Qua silhouet draait het om elegante maxi-jurken, semi-transparante tops en schattige blousjes met hier en daar een rafelrandje.