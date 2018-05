Catwalksucces voor Nederlandse Milou (22)

Nicolas Ghesquière, hoofdontwerper van het toonaangevende Balenciaga, was zo onder de indruk van het Nederlandse model Milou van Groesen, dat hij erop stond dat zij tijdens de internationale modeweken geen enkele andere show zou doen dan die van hem.

Ghesquière gaf haar zelfs de eer om de show te openen. Milou is daarmee naast Lara Stone het enige model van Nederlandse bodem dat een wereldwijde exclusieve boeking voor de prestigieuze show in de wacht sleepte.

Andere modellen die meeliepen in de show waren Amber Valetta, Carolyn Murphy en Gisele Bündchen, die de show mocht afsluiten.

Kort haar

Milou was niet te zien op de catwalks van New York, Londen en Milaan, maar schitterde vandaag in het kloppend hart van de mode-industrie, Parijs, in Balenciaga's nieuwe lente/zomer collectie. Milou kwam de catwalk op met een geheel nieuwe look met ultra kort haar, dat haar speciaal voor de show werd aangemeten door haarstylist Guido Palau.

Milou van Groesen is nog niet heel bekend bij het grote publiek, maar werkt al een tijdje aan haar modellencarrière. Zo was zij in 2009 nog over de hele wereld te zien als het gezicht van modeketens Hennes & Mauritz en Diesel.

Langdurige carrière

In een reactie op Milou's prestatie licht haar Nederlandse agentschap A Models Amsterdam toe: "Ieder seizoen kijkt iedereen weer reikhalzend uit naar de 15- en 16-jarige debutantes. Onze overtuiging is echter dat 'instant succes' vaak het resultaat is van het koortsachtig lanceren van een model. Van een langdurige carrière kan dan gewoon bijna geen sprake zijn. Want als de klanten om de hoek komen kijken, zit het meisje net vast in haar toetsweek in 5 VWO. Natuurlijk kan de ene puber meer aan dan de andere. Maar als jóuw golf komt, moet je mee kunnen gaan."