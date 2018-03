Lewitt laat model zelfmoord plegen voor campagne

In de drie minuten durende rolprent is model Abbey Lee Kershaw te zien terwijl zij, in outfits van het Zuid-Koreaanse merk Lewitt, ronddoolt tussen en op verschillende gebouwen. Het filmpje eindigt ermee dat Kershaw 'zelfmoord' pleegt, door van één van de daken te springen.

Op de bijbehorende printcampagne is Abbey Lee te zien, terwijl ze in ongewone houding op een balkonvloer ligt, met haar hoofd naar achteren en haar ogen gesloten.

Trend

Het werk wordt vooralsnog niet heel warm ontvangen. Onder meer omdat de modewereld de laatste jaren te maken heeft met opvallend veel modellen die zichzelf van het leven beroven, volgens modewebsite Frockwriter overwegend door te springen. Bovendien zou Zuid-Korea, waar de campagne op gericht is, het land zijn met mondiaal gezien de hoogste zelfmoordcijfers onder vrouwen.

Op de aantijgingen (verschillende websites noemen de film smakeloos, verontrustend of triest) is nog geen reactie gekomen, van de fotograaf noch van Lewitt. Ook het management van Abbey Lee Kershaw heeft zich onthouden van commentaar.

Kershaw is een Australisch model dat momenteel meedraait in de wereldtop. Ze is één van de gezichten van Victoria's Secret en is op dit moment, samen met Patricia van der Vliet, te zien in de internationale H&M-campagne.

Het campagne-filmpje: