Joodse boot vaart mee op Gay Pride

Het is een initiatief van de joodse gemeente Beit Ha'Chidush. Het is de eerste keer dat de Joodse gemeenschap deelneemt aan de botenparade.

Thema van het vaartuig is Shalom en de ongeveer zestig opvarenden dragen een roze keppeltje.

Krachtig

"Met onze deelname willen we een statement maken'', aldus een woordvoerster van Beit Ha'Chidush. "Iedereen, joods, homo of moslim, moet in dit land vrij en zorgeloos over straat kunnen. In een tijd waarin wordt gesproken over lokjoden en lokhomo's willen we een krachtig signaal afgeven."

"Daarnaast willen we natuurlijk laten zien dat joods zijn en homoseksualiteit prima samen gaan', aldus de zegsvrouwe.

Blij

Pro Gay toonde zich donderdag blij met de deelname. "Ik kom joodse jongeren tegen die uit angst niet langer hun keppeltje willen dragen'', aldus voorzitter Frank van Dalen. "Dit lijkt erg op homojongeren die niet meer hand in hand durven te lopen. Intolerantie tegen homo's staat op gelijke voet met intolerantie tegen joden. Ons enig antwoord daarop is: zichtbaar zijn. Dat er nu na een christenboot en een moslimboot een joodse boot meevaart, is een geweldig statement.''

Voorafgaand aan de parade organiseert Beit Ha'Chidush een Pink Shabbat in de Uilenburgersynagoge in Amsterdam. Rabbijn Clara Rooda leidt de dienst.

De Gay Pride begint op 1 augustus en duurt tot 8 augustus.