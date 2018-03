Witte aardbei smaakt naar ananas

De kleine witte vruchtjes behoren tot de ‘gewone’ aardbeifamilie, ondanks de wat albinoachtige uitstraling en het feit dat de pineberry naar ananas smaakt.

Van origine komen de vruchten in het wild voor in Zuid-Amerika, maar Nederlandse telers zouden ze recentelijk zijn gaan verbouwen in de kassen.

Nicki Baggott, inkoper voor een online supermarkt, heeft de pineberries inmiddels opgenomen in het assortiment. “Ze zullen klanten de kans geven een nieuwe fruitsoort aan hun dieet toe te voegen en met hun opvallende uiterlijk zullen ze een leuke draai geven aan desserts”, aldus de fruitliefhebster tegenover de Britse Express.

Markt

De pineberries zijn iets kleiner dan reguliere aardbeien. Ze zijn aanvankelijk groen, maar worden witter naarmate ze rijper worden. Wanneer de zaadjes van deze aardbei dieprood gekleurd zijn, is de fruitsoort klaar om gegeten te worden.

Ondanks dat de aardbeiensoort in Nederland verbouwd wordt, zijn ze vooralsnog enkel in Groot-Brittannië te koop. Wanneer ze op de Nederlandse markt aangeboden zullen worden, is onduidelijk.