Zweedse Norrback brengt ecologische mode naar Amsterdam

Scandinavische modemerken doen het de laatste jaren erg goed in Nederland. Waren voorheen Deense merken vooral erg populair, met Camilla Norrback voorop is nu ook Zweden goed vertegenwoordigd.

De ontwerpen van Camilla worden op dit moment in negen Nederlandse winkels verkocht. Met haar show tijdens de Amsterdamse modeweek wil ze zichzelf kenbaar maken bij het grote publiek. Zelf was de ontwerpster niet aanwezig. Zij lag op het moment van de show te bevallen.

Kinderlijke eenvoud

Scandinavische mode staat bekend om zijn zeer draagbare en minimalistische karakter en ook de nieuwe wintercollectie van Camilla kende weinig opsmuk. De collectie was geïnspireerd door de personages Veruca en Charlie uit het boek Charlie and the Chocolate Factory van Roald Dahl.

De verwende Veruca en haar kinderlijke en tegelijkertijd vrouwelijke uitstraling staat in tegenstelling tot de armoedige look van Charlie. Toch vinden Veruca en Charlie elkaar binnen de nieuwe wintercollectie en creëren zij een speelse, stijlvolle collectie met ruige en melancholische elementen.

Speelse details

De vrouwenlijn was gebaseerd op de jaren ’30 met lage ruggen, wijde mouwen en strakke, lange manchetten, volumineuze stijlen en draperieën. Speelse details zoals een print met eekhoorns en herfstbomen, grove breisels, schattige jurken en grote schouders in zwaardere materialen creëerden een waar sprookjesgevoel.

De mannenlijn had ook een klassieke look en verwees naar de jaren ’30 working class stijl met wijde, hoog getailleerde broeken en dikke vesten. Grappige details zoals dieren- en bomenprints kwamen ook in de herencollectie terug.

Natuurlijk tintje

De natuur stond centraal tijdens de show van Camilla. De chocoladefabriek kon namelijk ook vertaald worden naar een groot Zweeds bos, waarin kleine bosnimfjes verdwaald waren. Naast het aardse kleurenpallet met veel tinten bruin, beige grijs oranje en nachtblauw, was ook de gehele collectie vervaardigd uit natuurlijke materialen.

Camilla combineerde organisch katoen met ecovriendelijke lamswol en zwaardere wollen. Daarnaast maakte ze ook gebruik van stoffen gemaakt van bamboe sojabonen. Camilla Norrback staat bekend om haar duurzame manier van produceren en is tevens de bedenker van de term eco-luxe.