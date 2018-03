Kwart bruidjes komt 10 kilo aan in eerste huwelijksjaar

Bruiden doen hun best om er fantastisch uit te zien op hun trouwdag, maar in het eerste huwelijksjaar komt het verloren gewicht er weer snel bij.

Een op de vijf vrouwen die is aangekomen, heeft daarover ruzie gekregen met de partner. De helft van de vrouwen gaf echter aan zich niet meer druk te maken over haar gewicht omdat ze nu getrouwd is.

Geen motivatie

Het merendeel voelt zich niet meer verplicht om gezond te eten omdat het huwelijk en de huwelijksreis al hebben plaatsgevonden en dus geen motivaties meer waren. Een derde van de vrouwen sport ook minder in haar eerste jaar van het huwelijk dan ze gewoonlijk deed.

Het onderzoek werd uitgevoerd door yoghurtproducent Yakult, aldus de Daily Mail donderdag. Er werden 3000 vrouwen voor ondervraagd.

“Maandenlang trainen vrouwen om perfect in vorm te komen voor hun huwelijksdag. Zodra die voorbij is, vergeten ze hun dieet. Vooral all-inclusive huwelijksreizen zijn de perfecte gelegenheid om de schade in te halen", aldus een van de onderzoekers.