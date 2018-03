Rodrigo Otazu gaat verder in de VS

Afgelopen zomer haalde Rodrigo Otazu het nieuws door een faillissement, dat volgens de Nieuwe Revu te wijten zou zijn aan schulden, mismanagement en chaos binnen het bedrijf.

Niet lang daarna vertrok de sieradenkoning naar New York en daar bevalt het hem blijkbaar uitstekend. Niet alleen wordt de Amerikaanse markt voortaan het grootste punt van aandacht, Otazu heeft weer zin in de toekomst.

Pijn en moeite

De nodige pijn en moeite heeft dat echter wel gekost, zo laat hij weten aan het magazine. Niet alleen was het zakelijke offer groot, om te overleven heeft Rodrigo zijn merknaam verkocht aan de Nederlandse ondernemer Titus Kramer, ook op persoonlijk vlak is het niet makkelijk geweest.

Nog altijd wordt de Argentijn nagestaard. “Gisteren was ik in Le Garage. Het was er bomvol en álle blikken gingen mijn kant op. Alsof ze een geest zagen”, aldus Otazu. “Het verhaal is natuurlijk dat ik ben gevlucht. Iedereen denkt dat ik er ben geweest.”

Toekomst

Maar de ontwerper vindt het nu tijd om naar de toekomst te kijken. Samen met Kramer die hoopt het label uit de put te kunnen trekken, met name door hard werken. “De eerste twee jaar krijgt hij niet veel”, zo vertelt de ondernemer over zijn protegé. “We moeten investeren, in de lucht blijven en opnieuw geloofwaardigheid opbouwen.”

Erg geïntimideerd lijkt het koppel niet door de enorme Amerikaanse markt. Kramer: “Starten in een land dat zwaar in een recessie zit, is het mooiste dat er is. Met de meeste kans van slagen.”

TEG

Uit het interview bleek verder dat het faillissement van Otazu er al lang aan zat te komen: de eerste tekenen zouden zich in 2007 al openbaard hebben.

Wat opvalt is dat Unico Glorie als zondebok aangewezen wordt. De zakenman, die ook gelinkt wordt aan het het faillissement van Borsato’s The Entertainment Group, zou ook in het sieradenbedrijf teveel geld uitgegeven hebben.

Otazu gaat verder in de VS