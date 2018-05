Beautyingrediënt onder de loep: Retinol

In september kun je op Cosmopinie alles lezen over het begrip cosmeceuticals, oftewel de cosmetica die naar beweren van de fabrikant tussen cosmetische en farmaceutische kwaliteit in zou staan. Een zeer geliefd ingrediënt in cosmeceuticals en andere cosmetica producten is Retinol.

Retinol, oftewel een vitamine A, is een populair ingrediënt in anti-huidverouderingsproducten. Het lichaam maakt zelf Retinol aan door het afbreken van caroteen uit dierlijke voedingsmiddelen. Het is een zeer belangrijke vitamine voor het behouden van gezonde ogen.

Cellen

Volgens Paula Begoun helpt Retinol in verzorgingsproducten de cellen zichzelf te herstellen en verbetert het de huidstructuur.

Uitwendig gebruik van Retinol heeft echter veel minder effect dan het vitamine A-zuur Retinoic acid oftewel retinolzuur, dat je op voorschrijven van de arts kan krijgen onder de naam Retin-A of Tretinione.

Effect

Gebruik van Retinol vergoot de hoeveelheid van dit zuur in de huidcellen en kan deels worden omgezet naar retinolzuur. Hierdoor heeft vitamine A in een crème een klein beetje het effect van het zeer effectieve retinolzuur.

De voordelen van retinolzuur zijn dat het de huid wordt gestimuleerd om zich sneller te gaan vernieuwen waardoor acne, pigmentvlekken en rimpels sterk kunnen verminderen. Echter, een bijeffect kan een zeer droge en schilferige huid zijn.

Zonlicht

Ook wordt de huid gevoeliger voor zonlicht. Het is dus een effectief maar ook een vrij agressief middel dat alleen op recept verkrijgbaar is.

Vitamine A in over-the-counter (zonder recept te koop) cosmeticaproducten brengt deze uitdroging en irritatie niet of nauwelijks teweeg, maar de positieve effecten zijn dan ook een stuk minder groot.

