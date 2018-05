Minirok heeft negatief psychologisch effect

Volgens de experts is de grootste fout die gemaakt kan worden een te diep decolleté, zo meldt Forbes zondag.

Te sexy kleding zou, volgens Peter Glick, een negatief psychologisch effect hebben op het beeld dat collega’s hebben van je competenties en kwaliteiten. Deze professor in psychologie aan de Lawrence University in Wisconsin heeft een onderzoek gedaan naar carrièremogelijkheden voor vrouwen in relatie tot hun kleding op het werk.

Positie

Uit het onderzoek blijkt dat zelfs vrouwen met een zeer hoge positie niet op hun werkelijke waarde geschat worden wanneer zij zich te sexy uitdossen.

Officieel is het een bedrijf toegestaan om een dresscode voor zijn werknemers op te stellen. Maar volgens etiquette-expert Barbara Pachter, die onder meer Microsoft adviseert, is het niet nodig om het contract erop na te lezen om ‘dressed for succes’ te zijn.

Functie

Het advies dat zij vaak geeft is om op het werk vooral goed rond te kijken. Dragen vrouwelijke collega’s met een hogere functie panty’s in de zomer, en houden ze hun jasje aan? Of dragen ze liever een skinny jeans of een kort rokje?

De algemene do’s en dont’s verschillen per bedrijf, maar ook per industrie. Bij mode en sociaal gerichte ondernemingen ligt de drempel vaak lager en is de kledingnorm meer relaxed dan bij economische en politiek gerichte bedrijven.