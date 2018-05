Beauty-ingrediënt onder de loep: Thioglycolate

Juni staat op Cosmopinie in het teken van voorbereidingen op het strandseizoen. Onderdeel daarvan is het ontharen van de benen, oksels en bikinilijn. Één van de opties om ongewenst haar te verwijderen is het gebruik van een ontharingscrème of -spray. Maar hoe werkt zo'n product? Deze week het actieve bestanddeel van ontharingscrèmes: Thioglycolate

Ontharingscrèmes

Er bestaan verschillende Thioglycolate-zouten, zoals Potassium Thioglycolate en Calcium Thioglycolate. Naast een Thioglycolate-zout bevat een ontharingsproduct pH-stabiliserende zouten, omdat de ontharende werking alleen optreedt binnen omgeving met een bepaalde pH-waarde.

Daarnaast zijn verdikkingsmiddelen toegevoegd en in de regel ook parfum, om de zeer onaangename geur van de onthaarder te verdoezelen.

Werking

Dit zout vormt, mist in een omgeving met een geschikte pH-waarde, een zuur dat de haartjes aantast: de keratine (vezel-eiwitten) in de haren worden door een chemische reactie afgebroken waardoor de haren verzwakken en met een lichte streek over de huid al kunnen worden verwijderd.

Niet alleen in haar, maar ook in de epidermis, de buitenste laag van de huid, komt keratine voor, dat dus ook door het zout afgebroken kan worden. Voorzichtigheid is dus geboden! Pas op met dergelijke ontharingsproducten en gebruik ze beslist niet anders of langer dan voorgeschreven.

Gebruik en Veiligheid

Opzichzelfstaand zijn de Thioglycolate zouten huidirriterende stoffen, die bij verkeerde toepassing zelfs brandplekken op de huid kunnen veroorzaken. De Thioglycolate-varianten in onthaarders zijn veilig bevonden, mits gebruikt volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

Echter, gezien deze ontharingsmiddelen haartjes kunnen aantasten, is het niet onbegrijpelijk dat dit ingrediënt in sommige gevallen tóch huid-irritatie en allergische reacties veroorzaakt.

Het is daarom zeer aan te raden om bij een eerste gebruik het product een dag tevoren eerst op verdraagzaamheid te testen op een klein stukje huid. Mensen met een zeer gevoelige huid kunnen wellicht beter kiezen voor een andere ontharingsmethode.

Overige toepassing

Thioglycolate wordt ook gebruikt in permanent-vloeistoffen. Omdat het de haar-structuur aantast, verliest de haar zijn oorspronkelijke vorm. Door het (in krullers gezette) haar na uitspoelen te behandelen met Hydrogen Peroxide, worden deze chemische bindingen binnen de haren opnieuw gelegd, zodat het haar zijn nieuwe, krullende vorm krijgt.