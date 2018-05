Claes Iversen en Just B. gaan samenwerken

Voor de fans van ontwerper Claes Iversen wordt het nu mogelijk om een betaalbaar kledingstuk van zijn hand te kopen. De subcollectie, die Just B. by Claes Iversen gaat heten, zal onderdeel zijn van de voorjaarscollectie van Just B.

Stimulans

De bedoeling achter de samenwerking is creatief modetalent een extra stimulans te geven bij het opbouwen van een eigen modelabel.

Volgens Edwin van Wijgaarden, oprichter van Just B., ontbreekt het in Nederland aan ervaringsplekken op modegebied. "Het ontbreekt in Nederland zeker niet aan modetalent, maar wel aan ervaring die ze op modegebied kunnen opdoen. Vaak worden ontwerpers na hun opleiding in het diepe gegooid."

Voorrecht

Claes Iversen is erg blij met de samenwerking. "Het is een voorrecht om bij een succesvol label als Just B. een kijkje in de 'keuken' te mogen nemen."

De collectie van Claes Iversen valt binnen een thema waarin alles draait om een eclectische mix van Japan en Afrika. De serie zal bestaan uit een all-in-one broekpak, een tuniek, drie jurken en een colbert.

Mada

Just B. werkte al eerder samen met bekende Nederlandse modeontwerpers, zoals Mada van Gaans en Conny Groenewegen.