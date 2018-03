Doutzen Kroes weer op pad met de 'Angels'

Naast Doutzen waren onder andere Heidi Klum, Marisa Miller, Allessandra Ambrioso en Selita Banks aanwezig. De modellen waren, voor het feestelijke gevoel, allemaal in het rood gestoken en knipten gezamenlijk de grote rode strik door.

De winkel waar het om gaat ligt gelegen aan de 722 Lexington Ave in downtown New York. Victoria's Secret noemt het de meest glamoureuze en luxueuze winkel tot nu toe. "Het draait bij deze winkel allemaal om glamoureus en sexy zijn," zegt Sharen Turney , voorzitter van het merk. "Het is een grote ontdekkingstocht."

Jaarlijkse show

Het gaat erg goed met het lingeriemerk . De jaarlijkse show die Victoria's Secret ieder jaar organiseert vond 15 november plaats en was een groot succes. In Amerika doen ze het overigens nog eens dunnetjes over: de ruim een uur durende lingerieparade wordt woensdagavond prime time uitgezonden.

Klein beetje

Toch ook in Nederland een klein beetje Victoria's Secret.

Doutzen Kroes in New York