Bespaar inkt met het Ecofont

Voor de prints die je dagelijks maakt gebruik je niet alleen papier, maar ook inkt. Héél veel inkt. En dat kan onnodig zijn. Daarom heeft SPRANQ creatieve communicatie uit Utrecht een nieuw lettertype ontwikkeld: het Ecofont.

Een goed idee is altijd simpel: kijk hoeveel je van een letter kun je weglaten met behoud van de leesbaarheid. Na een testfase met allerlei vormen is de keuze gevallen op het uitsparen van kleine rondjes. Het resultaat is het Ecofont dat tot 20% minder inkt gebruikt. Het Ecofont is gratis te downloaden en te gebruiken.

Met het Ecofont wil SPRANQ ook de bewustwording stimuleren. Sta eens stil bij je printgedrag. Is printen echt nodig of verspil je eigenlijk onnodig inkt en papier? Spranq doet ook een beroep op softwaregiganten en printermakers en wil ze inspireren tot milieubewuste innovatie. Denk aan het ontwikkelen van een font dat de printerdriver kan aansturen. Printers printen standaard in 100% zwart. Als een font de printer zou kunnen opdragen om in grijswaarden te printen, scheelt dit veel inkt. Gecombineerd met het Ecofont levert dit helemaal een mooie besparing op.

(Dank aan Foppe Strikwerda voor de tip!)

