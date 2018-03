10 tips voor een opgeruimd bureau

Een bekende uitspraak is "een opgeruimde werkplek is een opgeruimd hoofd". Je bureau is in feite je startplaats voor je werkzaamheden (als kenniswerker). Daarom hebben we 10 tips om je bureau op te ruimen of te organiseren. Sommige kunnen werken voor je, anderen wat minder. Heb je zelf een goede tip, laat hem achter in de reacties!

Ruim de pennen en potloden op die je niet gebruikt of nodig hebt. Waarom hebben veel bureauwerkers toch een pennenbak vol met pennen en potloden? Je hebt aan één pen en één potlood genoeg. Zorg dat de pennen niet in het zicht liggen of nog beter, gooi ze gewoon weg. Zeker het schrijfgerei wat niet meer werkt. Geef je oplaadstation een plek. Maak op je bureau of in een la een plekje waar je al je opladers hebt liggen van telefoon, PDA en ander electronisch gerei. Zo heb je alles bij elkaar liggen en hoef je niet steeds op zoek naar de opladers. Veelgebruikte items vlakbij je leggen. Het lijkt een inkopper, maar hoe vaak worden bureaus ingericht op basis van estethische waarden in plaats van handigheid? Zorg dat je de spullen die je vaak gebruikt, het makkelijkst kunt pakken of dicht bij je hebt liggen. Een electronica-vrij bureau. Modems, router, externe harddisk. Je gebruikt ze waarschijnlijk vaak, maar zet die nu juist direct in beeld. Zorg dat deze items buiten je directe beeld liggen of staan. Documenten binnen handbereik. Hoge kasten en opbergsystemen voor documenten zijn mooi, maar het is handiger om je documenten op draai-afstand van je stoel te hebben. Zorg ook dat je voldoende lege hangmappen hebt en een goede labeller om snel en eenvoudig nieuwe mappen te maken. Scannen van documenten. We hebben al geschreven over de mogelijkheden van digitale opbergsystemen en je scanner. Daarnaast heeft Martijn Aslander recent ook nog een artikel geschreven over zijn scan- en opbergmethode. Het scannen en digitaal opbergen (en backuppen!) van belangrijke documenten kan een enorme ruimtebesparing opleveren. Hou een schrijfblokje bij de hand. Gedurende de dag is er vaak vanalles wat je toch even snel opschrijft. Tijdens een telefoongesprek, een kort gesprek met een collega of een ideetje wat je te binnen schiet. Je kunt een en ander direct op je computer noteren (Er is diverse electronische Post-it software zoals Notezilla) maar een simpel schrijfblok of schrift met een pen werkt vaak net zo effectief. Zie ook onze 10 papieren GTD systemen. Snoeren opruimen. Met snoeropbergsystemen of simpel klitteband kun je de snoeren van PC, monitor, netwerk en USB makkelijk bij elkaar houden en uit het zicht werken. Verlichting. Zorg voor voldoende daglicht op je werkplek. Als dat lastig is (omdat je ook vaak 's avonds werkt) zorg er dan in elk geval voor dat je goede verlichting bij je bureau hebt. Ga primair voor functionaliteit in plaats van esthetiek. Organiseer "as you go". Het is efficiënter om gedurende de werkdag er voor te zorgen dat je bureau opgeruimd en georganiseerd blijft dan te proberen aan het einde van de dag of de week alles op orde te krijgen. Pak het steeds klein aan en probeer je bureau opgeruimd te houden.

Zoals gezegd, de ene tip kan beter werken dan de andere. Heb je zelf een goede tip om je bureau opgeruimd te houden terwijl je werkt? Laat het achter in de reacties!

