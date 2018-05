Sneltoetsen voor je Outlook agenda

Sinds een paar maanden ben ik overgeschakeld van een papieren naar een digitale agenda. Ik verwachtte dat dat een hele stap zou zijn, omdat ik gehecht was aan het overzicht van de papieren agenda. Maar niets is minder waar. Ik kom toch vooral voordelen tegen - zo heb ik nu mijn agenda (bijna) altijd in m'n broekzak in mijn mobiele telefoon en ik kan m'n agenda perfect backuppen, wat met een papieren agenda toch lastiger is. Ook het zoeken in m'n agenda vind ik knap handig, net als het kopiëren van afspraken van de ene dag naar de andere, of zelfs van de ene agenda naar de andere (bijvoorbeeld onze gezamenlijke meereffect agenda).

Wel moest ik even een paar sneltoetsen leren om in Outlook m'n agenda goed en snel te bedienen.

Ctrl+Shift+. om de volgende afspraak te selecteren

Ctrl+Shift+, om de vorige afspraak te selecteren

Alt+Pijltje-naar-beneden om naar de volgende week te gaan

Alt+Pijltje-omhoog om naar de vorige week te gaan

Er zijn nog véél meer sneltoetsen, maar deze vier gebruik ikzelf het meest.

Verder kun je met je cursortoetsen naar een bepaald tijdstip wandelen en dan gewoon beginnen met typen om een nieuwe afspraak in te voeren.

Nu zou ik nog willen dat ik meer kan instellen aan de weergave van de Outlook agenda. De tijd tussen 0:00 en 6:00 uur wil ik liever niet zien, tenzij er echt een afspraak staat. Op dit moment neemt dat vooral veel schermruimte in beslag, terwijl ik op die tijd toch meestal heel saai op één oor lig. Maar dat staat dan weer niet in m'n agenda.