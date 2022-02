Hoe gaan we verder na de pandemie? Dat staat vrijdag centraal op NU.nl. Aan de hand van verschillende stellingen bieden we jullie de mogelijkheid om met elkaar in discussie te gaan. Reageer op de volgende stelling en praat mee op ons reactieplatform NUjij: "Het is door thuiswerken moeilijk geworden om werk en privé gescheiden te houden."

Veel mensen hebben moeite met het scheiden van werk en privé als ze in de woonkamer moeten werken. Heb jij daar ook last van? Of juist niet?

