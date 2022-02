Een Instagram-volger vraagt: Hoe groot is de kans dat corona/een ander virus weer terug komt binnen een korte periode?

Omdat er nog veel besmettingen door het coronavirus voorkomen wereldwijd blijft er een grote kans dat er een nieuwe variant ontstaat, zeker zo lang een groot deel van de wereldbevolking niet gevaccineerd is. Een nieuwe variant die problemen geeft zal altijd besmettelijker zijn dan de huidige variant, anders “wint” hij niet. Een nieuwe variant ontstaat door mutaties, dat zijn willekeurige veranderingen in het virus. Voor het virus maakt het wel uit hoe besmettelijk het is, maar niet hoe ziekmakend het is. of een nieuwe variant dus ziekmakender is of niet, is toeval. Het kan daarom zo zijn dat er een nieuwe variant ontstaat van het coronavirus die besmettelijker is of zich nog minder aantrekt van eerder opgebouwde immuniteit die ziekmakender is dan omikron. Het belangrijkste wat we moeten doen om die kans zoveel mogelijk te beperken is ons houden aan de weinige maatregelen die er nog zijn en te zorgen dat er wereldwijd zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen een vaccin kunnen krijgen. Een pandemie met een ander virus is ook mogelijk. In de geschiedenis zien we helaas dat er steeds een kortere tijd tussen nieuwe uitbraken zit met minder jaren zonder een uitbraak, dus het is van groot belang dat we leren van deze pandemie en de voorbereiding op een volgende pandemie verbeteren door een goed plan met een duidelijke strategie en nog betere internationale samenwerking.