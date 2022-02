Kletsen bij de koffieautomaat, twee keer per dag in de file staan en vergaderingen op een werkvloer vol collega's. Het thuiswerkadvies is (deels) afgeschaft en we mogen weer naar kantoor. Heeft dat voordelen voor de werk-privébalans? Psychotherapeut Carien Karsten en psycholoog Thijs Launspach leggen het uit.

Twee jaar lang hebben veel mensen grotendeels thuisgewerkt. In het begin van de pandemie was dit verplicht en naderhand werd die maatregel soms versoepeld. De afgelopen maanden was het vooral een streng advies. "Deze maatregelen hebben een groot effect gehad op de jonge werkenden. Ik merk dat mensen gedemotiveerd zijn geraakt en in zichzelf zijn teruggetrokken", vertelt Karsten.

Niet iedereen staat dus te springen om weer naar kantoor te gaan. "Veel mensen hebben de zin in werk verloren. Ze kijken er minder naar uit, want er is wat levenslust verdwenen", vervolgt de psychotherapeut. "De terugkeer zal dus nog wel even wennen zijn. Het geeft wat stress, net zoals wanneer je terugkomt van vakantie."

Toch heeft de terugkeer naar kantoor ook voor deze mensen grote voordelen, zegt Karsten. Zo wordt de grens tussen werk en thuis duidelijker. "Je gaat 's ochtends echt ergens naartoe en komt 's avonds thuis."

“Je moet soms wat dollen met collega's om stress kwijt te raken. Dit gaat een stuk moeilijker via Zoom.” Carien Karsten, psychotherapeut

Veel thuiswerkers simuleerden die dagelijkse activiteiten volgens Launspach door 's ochtends te wandelen en te doen alsof ze naar werk liepen. "Of ze sluiten de dag af met een ritueeltje. Voor sommige mensen is de terugkeer naar kantoor fijner, omdat ze dan echt de deur achter zich dicht kunnen doen. Maar dit geldt als ze thuis niet de hele tijd bereikbaar zijn."

De terugkeer naar kantoor zal er niet toe leiden dat collega's je na werktijd ineens niet meer zullen bellen of mailen. "Voor de coronacrisis werd er ook buiten werktijd nog weleens zakelijk gebeld of gemaild en dat zal nu niet snel veranderen", vertelt Launspach. "Eigenlijk moet de werkgever gewoon zeggen: 'Na vijf uur mag niemand de werkmail meer checken, tenzij je dienst hebt.' Dan wordt dit probleem opgelost."

Launspach gelooft eigenlijk niet dat de werk-privébalans bestaat. "De term suggereert dat alles in evenwicht moet zijn, en dat is niet mogelijk. Soms neemt werk de overhand en soms privé. Dat is heel normaal."

Geestelijk en lichamelijk gezond

De terugkeer naar kantoor heeft ook voordelen voor de lichamelijke gezondheid, zegt Karsten. "Het woord coronakilo's bestaat niet voor niets. Bij het thuiswerken hoef je nergens naartoe en de keuken is dichtbij. Ik heb verhalen gehoord van mensen die op een werkdag alleen van het bureau naar de koelkast liepen om een snack te halen. Je eet thuis echt meer dan op kantoor en beweegt een stuk minder."

Met het deels vervallen van het thuiswerkadvies worden mensen weer aangezet te reizen en dus tot bewegen. Karsten: "We pakken weer de fiets of gaan even wandelen." Maar reizen kost ook wel een boel energie, stelt Launspach. "Al zullen extraverte mensen ook weer energie krijgen van het sociale contact op kantoor."

Introverte werknemers halen geen energie uit de kantoortuin, maar volgens Karsten heeft een kantoordag ook voor hen voordelen. "Thuis kunnen we ons beter concentreren, maar het sociale aspect is ook nodig voor de gezondheid. Je moet soms wat dollen met collega's om stress kwijt te raken. Dit gaat een stuk moeilijker via Zoom."

