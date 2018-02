Uitbreiding Lelystad Airport met minstens een jaar uitgesteld

Dat bevestigen bronnen naar aanleiding van een bericht van RTL Nieuws.

Van Nieuwenhuizen geeft woensdagochtend een persconferentie over de uitbreiding van de luchthaven.

In eerste instantie zouden er vanaf 2019 ook burgervluchten op Lelystad Airport vliegen, maar de minister heeft meer tijd nodig om onderzoek te doen naar onder meer geluidsoverlast.

Lelystad Airport, eigendom van Schiphol, zou vanaf april 2019 een deel van de vakantievluchten van het overvolle Schiphol over moeten nemen. KLM en Schiphol maakten afgelopen vrijdag duidelijk dat als de uitbreiding van Lelystad wordt uitgesteld of afgesteld, er uitbreiding moet komen op Schiphol.

KLM-topman Pieter Elbers vertelde aan NU.nl: "Mocht Lelystad niet opengaan, dan vind ik dat er ruimte moet komen op Schiphol waar we wel kunnen groeien."

Maar tegen de uitbreiding van het vliegveld in Flevoland is veel weerstand. Veel mensen vrezen voor geluidsoverlast.

Het is nu de tweede keer dat de uitbreiding wordt vertraagd. Oorspronkelijk zou de luchthaven al op 1 april dit jaar al moeten opengaan. Die vertraging in 2016 kwam omdat een nieuwe indeling van de vertrek- en naderingsroutes langer duurde dan verwacht.

Onduidelijkheid

Er was een kink in de kabel gekomen omdat vorig jaar bleek dat er fouten zaten in de geluidsberekening van het milieueffectrapport (MER) dat voor de luchthaven is opgesteld. Daarop moest de MER worden geactualiseerd.

Er is ook onduidelijkheid over het aantal vliegbewegingen, oftewel het aantal starts en landingen. Begin februari kwam naar buiten dat bij de bouw van Lelystad Airport rekening wordt gehouden met een maximumaantal van zestigduizend in 2043. Dat is flink meer dan het plafond van 45.000 vliegbewegingen dat in de huidige plannen is opgenomen.

Nog voor de zomer zal een passagiersvliegtuig over het oosten van Nederland vliegen via de aanvliegroutes naar het vliegveld van Lelystad. Dankzij deze vlucht zouden bewoners "realistisch" moeten ervaren hoeveel geluid de vliegtuigen maken, aldus het ministerie van Infrastructuur.

Zorgvuldig

Eppo Bruins, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, twijfelde als eerste coalitielid openlijk aan de openingsdatum. ''Voor mij is een zorgvuldig proces, het werken aan draagvlak en herstel van vertrouwen steeds véél belangrijker geweest dan april 2019 als openingsdatum", is zijn reactie nu.

Bruins noemt uitstel daarom "logisch". "De minister maakt de enige juiste keuze. Door de fouten die in het verleden zijn gemaakt, is het vertrouwen in de regio tot onder het nulpunt gedaald."

Ook de andere coalitiepartners vinden uitstel de juiste beslissing. Zo hamert Mustafa Amhaouch (CDA) eveneens op zorgvuldigheid. "Goed dat de minister dit ook inziet en daarom de opening uitstelt tot 2020", aldus Amhaouch.

Jan Paternotte van D66: "Vliegveld Lelystad kan niet worden geopend op basis van rammelend onderzoek."

Afstel

De oppositiepartijen hopen dat de plannen nu helemaal van tafel gaan. "Wat de SP betreft komt van uitstel straks afstel", zegt Kamerlid Cem Laçin.

"Het luchtruim is té vol en groei luchtvaart staat haaks op klimaatdoelen", laat Suzanne Kröger van GroenLinks via Twitter weten. Ook haar partij pleit voor afstel.

Maatschappelijke organisaties komen al langer in het verweer tegen de plannen. "Het voordeel van het uitstel is om nu eens goed na te denken om bijvoorbeeld korte afstanden alleen met de trein te laten doen en niet per vliegtuig", laat Jan Rooijakkers van Stichting HoogOverijssel nu weten. Het was HoogOverijssel dat de fouten in de MER ontdekte.

Coos Paulusma van Stichting Red de Veluwe wil pas over een nieuwe openingsdatum spreken als en er zekerheid is dat de aan- en uitvliegroutes hoger komen te liggen en het luchtruim opnieuw is ingedeeld. Dat is niet eerder dan 2023. Het uitstel noemt Paulusma daarom "niet voldoende".