GroenLinks wil plannen Lelystad Airport tegenhouden via Amsterdam

GroenLinks houdt dinsdag een bijeenkomst in Zwolle om te protesteren tegen de opening van Lelystad Airport. De partij wil dat Amsterdam de positie als mede-eigenaar van Schiphol gebruikt om de Lelystad-plannen van tafel te krijgen.

Amsterdam heeft een aandeel in de Schiphol Group en Lelystad is weer in handen van Schiphol. Het aandeel van de Staat in Schiphol is wel groter dan dat van Amsterdam.

"Wij zullen het Amsterdamse aandeelhouderschap inzetten om de groei van Schiphol te stoppen. Afschuiven van die groei naar Lelystad is asociaal en geen oplossing", doet Groot Wassink een verkiezingsbelofte.

Klaver vindt dat het kabinet het economische belang boven alles plaatst. "Maar dit kabinet is niet de enige die over Schiphol beslist. Als de verandering in Den Haag uitblijft gaan wij hem lokaal voor elkaar boksen."