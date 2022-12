Leidse Restaurantweek in laatste week januari

'Laat je culinair verrassen' is over een maand het thema van de Leidse Restaurantweek. Die wordt in 2023 voor het eerst georganiseerd door Centrummanagement Leiden die het evenement heeft ondergebracht bij de eigen website 'Liever in Leiden'. Daar heeft het Leidse bedrijfsleven sinds het voorjaar van 2021 een podium.