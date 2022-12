Zorgen over nieuwe werkwijze Milieustraat Leiden

Het werken op afspraak gebeurt volgens wethouder Yvonne van Delft juist om lange rijen te voorkomen. Het motto luidt dan ook 'Geen lange rij, iedereen blij'. Het is de bedoeling dat mensen die bellen om een afspraak te maken in de meeste gevallen binnen een kwartier bij de Milieustraat in de J.C. de Rijpstraat op bedrijventerrein de Waard terecht kunnen.

Als over enkele een tweede gemeentewerf met Milieustraat open gaat in de Stevenshof, wil wethouder Van Delft kijken of de locatie op De Waard wellicht dicht kan. Inwoners aan die kant van Leiden zouden dan mogelijk in Leiderdorp terecht kunnen. De werf daar is volgens Van Delft eigenlijk te groot voor het dorp. CDA en VVD pleiten ervoor te onderzoeken of het mogelijk is om die samenwerking nu al gestalte te geven en niet te wachten op het nieuwe Leidse duurzaamheidsplein. "Zodat inwoners van beide gemeenten wederzijds van elkaars Milieustraat gebruik kunnen maken, afhankelijk van de beschikbare capaciteit."