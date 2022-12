Gemeente Leiden haalt in januari kerstbomen op

De gemeente Leiden haalt van maandag 9 tot en met vrijdag 13 januari kerstbomen op. Per dag is er een andere wijk aan de beurt. De kerstbomen kunnen op de juiste dag voor 08.00 uur buiten worden gelegd bij de ondergrondse container of op plek waar normaal minicontainers staan.

De bomen mogen niet op de plaat van de ondergrondse container worden gelegd, omdat deze dan niet geleegd kan worden. Ook vraagt de gemeente de pot apart weg te gooien en alle kerstversiering te verwijderen. Van de opgehaalde bomen wordt namelijk compost gemaakt. Wie de kerstboom eerder weg wil doen of juist langer wil houden, kan de boom op een ander moment inleveren bij de milieustraat. Het ophaalschema per wijk is te vinden op leiden.nl/kerstboom. Leiden Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Leiden Blijf met meldingen op de hoogte

