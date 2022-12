Man probeert politie van de weg te rijden

"Uitbreken en ontkomen aan de politie", dat was volgens de officier van justitie het enige dat telde voor een 22-jarige verdachte uit Leiden. "Hij was op de snelweg omsingeld door politie toen hij op hoge snelheid besloot naar links te sturen, zodat de politie moest uitwijken."

De politie wilde de man op 26 maart 2021 van de weg halen omdat hij in een gestolen voertuig reed. Dat hij dat ook nog deed onder invloed van lachgas en zonder rijbewijs, wisten ze op dat moment niet eens. De man reed met ruim 120 kilometer per uur op de meest rechter rijstrook van de A4 en werd ingesloten door een politieauto voor en naast hem, en een motorrijder erachter.

In plaats van de aanwijzingen van de politie op te volgen en te stoppen, gooide de man tot twee keer toe zijn stuur om naar links. De agent die naast hem reed, moest vliegensvlug reageren en wist een botsing maar net aan te voorkomen. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan een poging om een agent zwaar lichamelijk letsel toe te brengen. Daarnaast was sprake van een aaneenschakeling van gevaarlijke verkeersovertredingen en het rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs.

"Verdachte heeft zich opgesteld als wegpiraat", zei de officier van justitie op zitting. "En niet alleen die avond, hij doet dit standaard." De verdachte had in 2019 al eens te hard gereden (101 kilometer per uur, waar je 50 mag) en moest een cursus volgen. Dat deed hij niet, waarop zijn rijbewijs werd ingetrokken. Toch ging hij weer rijden, daarvoor werd hij ook gedagvaard.