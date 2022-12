Verdachte van steekpartij nu zelf slachtoffer

De achttienjarige Leidenaar die vrijdagavond is aangehouden nadat hij zichzelf bij de politie had gemeld na een steekincident in de Steenstraat in Leiden is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijft in elk geval nog twee weken vastzitten. Hij wordt verdacht van poging doodslag. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) desgevraagd aan Sleutelstad.

Het negentienjarige slachtoffer van het steekincident in Leiden zou de Leidenaar zijn die op 4 december 2022 zelf betrokken was bij een steekincident op de De Grent in Noordwijk. Hij is in die zaak verdachte. Een 28-jarige man raakte toen zwaargewond. Deze negentienjarige verdachte is op 21 december voorgeleid aan de raadkamer van de Haagse rechtbank. Daar heeft het OM verlenging van zijn voorarrest gevorderd maar dat is afgewezen door de rechtbank. Hij blijft wel verdachte van een poging doodslag en zal zich later mogelijk voor de rechter moeten verantwoorden.

Het 28-jarige slachtoffer van het steekincident in Noordwijk werd naar eigen zeggen vier keer met een mes gestoken. "Twee keer in mijn zij, één keer in mijn rug en één keer in mijn arm", meldt het slachtoffer dat een foto als bewijs meestuurt. "Ondanks verklaringen en beeldmateriaal heeft de rechter besloten om hem vrij te laten. Sinds woensdag loopt hij dus vrij rond, zonder dat de getuigen en ik hiervan op de hoogte zijn gebracht."

Leiden Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Leiden Blijf met meldingen op de hoogte

Eerder

Aanbevolen artikelen