Economische groei Leidse regio krimpt in 2023

De agglomeratie Leiden en Bollenstreek is volgens een onderzoek van de Rabobank volledig hersteld van de economische klap die corona uitdeelde en laat dit jaar zelfs een positief beeld zien. Toch gaat het vergeleken met andere regio's niet goed. Het CDA Leiden wil weten wat daarvan de oorzaken zijn en stelde onlangs een serie vragen aan het college.

Voor onze regio is de 'index economische ontwikkeling' voor dit jaar uitgekomen op 103 punten ten opzichte van 100 punten in 2019. In het eerste coronajaar daalde de index nog naar 96 punten om vervolgens in 2020 alweer naar 99 punten te stijgen. Toch blijft de economische ontwikkeling in de regio Leiden en Bollenstreek achter bij de Nederlandse economische groei, die dit jaar naar verwachting van de Rabobank uitkomt op 4,2 procent. Vooral de sterke groei in de eerste helft van dit jaar is debet aan deze groei. Maar bedrijven kampen ook met personeelstekorten, materiaalschaarste en hoge bezettingsgraden, waardoor er weinig ruimte is om verder te groeien.