Sinds enkele dagen is de doorgang langs de nieuwe Singelparktoren en de binnentuin geopend. De door landschapsarchitect Piet Oudolf ontworpen tuin zelf is nog met hekken afgesloten om de beplanting eerst de kans te geven om te kunnen groeien.

Het verbouwing van de Meelfabriek is voorlopig nog niet klaar. Het gebied blijft daarom nog wel even bouwterrein. Dat is ook de reden dat de officiële parkroute door het gebied nog dicht is. Een groot hekwerk sluit de al in 2020 geplaatste Helarbrug de komende tijd daarom nog af.