Molens Leidse regio hebben dringend geld nodig

Broodnodig onderhoud aan molens in de Leidse regio wordt niet uitgevoerd. De Rijnlandse Molenstichting komt volgend jaar een half miljoen euro tekort. Particulieren kunnen financieel helpen door het nieuwe molenboekje te kopen.

"We kunnen jaarlijks 800.000 euro uitgeven. Volgend jaar hebben we eigenlijk 1,3 miljoen euro nodig om het beheer van onze molens goed uit te voeren", vertelt Bart Vermeulen, bestuurder van de Rijnlandse Molenstichting. "We komen niet jaarlijks een half miljoen tekort, maar we wachten nu met noodzakelijke onderhoudsklussen. Een aantal molens hebben groot onderhoud nodig. Het riet van molens moet worden vervangen of ze zijn toe aan nieuwe wieken."

"We vragen aan onze molenaars om in ieder geval 100.000 omwentelingen te maken. Als de molens niet draaien gaat het mechaniek achteruit. De molens draaien in principe elke eerste zaterdag van de maand. Mensen kunnen dan vanaf ongeveer 11.00 uur komen kijken. De molenaar vertelt dan een mooi verhaal over wat hij doet en de rol van de molen in het landschap. Er zit een hele wereld achter de molen. Het is meer dan alleen de polder drooghouden."

Molenboekje

Het molenboekje 'Onze Molens. Rijnlands trots' vertelt het verhaal van de 49 molens in de Leidse regio die in bezit zijn van de Rijnlandse Molenstichting. Zo ook van de Stevenshofjesmolen in Leiden. In 1796 was de molenaar niet aanwezig toen zijn molen tijdens een zware onweersbui in de brand vloog. "Hij raakte wel een heel jaarloon kwijt. Dat was een enorme straf. Molenaars konden vroeger ook niet van de inkomsten van de molen leven. Molenaar zijn was ook vroeger een bijbaan", aldus Vermeulen.

Molens hebben vaak de naam van de polder waar ze staan. Soms krijgen de molens ook wel een andere naam. Zo heet een molen in Zoeterwoude Zelden van Passe. "De ene boer wilde zijn weilanden droog, de andere boer wilde zijn koeien goed per boot kunnen vervoeren over de sloten en het waterpeil dus wat hoger. De molenaar kon zijn werk dan ook nooit goed doen", vertelt Vermeulen. "Het molenboekje is te krijgen bij de molens en bij toeristische trekpleisters. Als je geen geld hebt, steun ons door gewoon langs te komen."

