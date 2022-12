Minderjarige vluchtelingen volgende week naar Maansteenpad

De opvang van twaalf alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv'ers) in de voormalige bed-bad-broodopvang aan het Maansteenpad in de Mors, start over een week. Vanaf maandag 2 januari worden er jongeren tussen de 15 en achttien jaar opgevangen voor een periode van zes maanden. Leiden komt met het openstellen van de leegstaande locatie tegemoet aan de aanhoudende vraag naar opvanglocaties in ons land.

Tot september werd de locatie aan het Maansteenpad gebruikt voor de opvang van dak- en thuislozen afkomstig uit het gebouw Nieuwe Energie aan het Papegaaisbolwerk. In verband met de coronapandemie zaten de daklozen minder op elkaar. De locatie aan het Maansteenpad heeft slaapvertrekken, een keuken, douches en woonkamers. "Het pand staat nu leeg, terwijl er kinderen en jongeren onder erbarmelijke omstandigheden verblijven in Ter Apel. Daarom heeft het gemeentebestuur gekozen om deze locatie tijdelijk in te zetten voor crisis noodopvang van vluchtelingen", schrijft de gemeente in een brief aan buurtbewoners. Voogdijorganisatie Nidos heeft het voogdijschap over de jongeren. TMC is de organisatie die op het Maansteenpad gaat zorgen voor de 24-uurs opvang en begeleiding van de jongeren waarvan een deel al een asielstatus heeft en een ander deel nog in de procedure zit. Die asielprocedure doorlopen ze terwijl ze in Leiden worden opgevangen. Wat er met het gebouw aan het Maansteenpad gaat gebeuren als de opvang daar over een half jaar stopt, wil de gemeente in diezelfde periode onderzoeken. Leiden Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Leiden Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen