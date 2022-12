Verschoor en voor hem zijn vader Tom, zijn al decennia actief op de Leidse markten. De afgelopen jaren verging hem echter de lol bij het werk in het centrum van Leiden. "Veel nieuwe regelgeving heeft gevolgen gehad voor mijn werkwijze. Op deze manier haal ik geen voldoening meer uit het werk", schrijft Verschoor die hoopte dat een aantal maatregelen van tijdelijke aard zouden zijn. De aanpassingen eisen hun tol en er is geen uitzicht op verbetering.

De kramenzetter stopt overigens niet met zijn bedrijf. "Per 1 april 2023, geen grap, zult u een nieuwe kramenzetter moeten aannemen voor de zaterdagmarkt." Verschoor wil wel blijven werken voor de markten in de Leidse wijken en in de buurgemeenten. Hij heeft zijn besluit naar eigen zeggen met pijn in het hart genomen.