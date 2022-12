Schakers LSG nog steeds op koers voor landstitel

De Leidse schakers gaan fier op kop na iets meer dan de helft van de te spelen rondes in de Meesterklasse. Toch is Edwin van Haastert er niet helemaal gerust op dat LSG opnieuw landskampioen wordt. “We hebben de laatste wedstrijd gewonnen met 9-1 en dat levert wel veel punten op, maar andere clubs kunnen dat ook halen."

Schaken is een ietwat mysterieuze sport voor veel mensen. Van Haastert zegt volmondig ja op de vraag is schaken wel een sport is. "De top van het schaken staat ook zeker in de gym. Als je partijen moet spelen van vier tot zes uur, moet je fysiek ook een goede conditie hebben. Maar het is natuurlijk wel iets anders dan basketballen, atletiek of zwemmen."

De competitie bestaat uit negen rondes, waarbij er tien partijen worden gespeeld. Iedere winstpartij levert een punt op. Bij remise krijgt elke speler een half punt. De club die de meeste punten heeft, wint de wedstrijdronde. Dat levert dan 2 punten op. Als teams gelijk staan tellen de zogenaamde bordpunten mee. "Net zoals je bij voetbal het doelsaldo apart rekent. Er zijn nu een aantal clubs met zeven punten. Wij hebben een beter doelsaldo (bordpunten). Maar wij moeten nog tegen hele sterke teams. Dus het wordt nog heel spannend. Want het ligt heel erg dicht bij elkaar."

LSG staat voor Leids Schaakgenootschap, een club die al in 1895 werd opgericht. De populariteit van de serie The Queen's Gambit heeft wel wat extra leden opgeleverd in de categorie jongvolwassen, vertelt Van Haastert in de uitzending van Sport071. "Op de jeugd heb ik zelf niet zoveel zicht."

De computer is de menselijke schaker al heel lang de baas, maar daar heeft Van Haastert geen last van. "Je kunt juist goed trainen tegen computers. Heel handig om bijvoorbeeld de openingen van je tegenstanders te analyseren. Er echt tegen spelen, is een verloren zaak. Dat lukt niet meer."

Het recente schandaal rondom een topschaker die de boel zou hebben belazerd, raakt hem wel. "Vooral bij online toernooien kun je verwachten dat het gebeurt. Het is ook nauwelijks te voorkomen lijkt me. Maar ik had het eerder in de lagere regionen van de schaakwereld verwacht en niet bij de absolute toppers. Op dat hoge niveau wordt veel meer gecontroleerd."

Wereldkampioen Magnus Carlson heeft Hans Niemann ervan beschuldigd dat Niemann vals heeft gespeeld. Om het allemaal wat ingewikkelder te maken, klopt het wel dat Niemann in het verleden wel eens vals heeft gespeeld bij een online-wedstrijd. "Dat heeft hij ook bekend", zegt Van Haastert, "maar Niemann ontkent dat hij dat ook nu zou hebben gedaan. En het lijkt mij ook bijna onmogelijk. Ik vind wel dat als je vals speelt, je voor het leven geschorst moet worden."

