Te weinig deelnemers: Leids Cabaret Festival gaat niet door

De 44e editie van het Leids Cabaret Festival gaat niet door. De organisatie van een van de grootste cabaretfestivals van Nederland laat weten dat er te weinig deelnemers zijn. In februari 2023 stond de eerste voorronde gepland. Deze komt dus te vervallen.

In een verklaring laat de organisatie weten het besluit 'met een knoop in onze maag en pijn in ons hart' te hebben genomen. "Het Leids Cabaret Festival streeft ernaar om jonge cabaretiers/comedians die klaar zijn voor een volgende stap in een bestaan als onafhankelijk theatermaker, te ondersteunen en ze dat laatste zetje te geven daar waar het kan. Die kandidaten zijn dit jaar niet gevonden", meldt het bestuur.

Het is de tweede keer sinds de start in 1978 dat het festival wordt geschrapt. De vorige keer, in 2021, waren het niet de deelnemers, maar de coronacrisis die roet in het eten gooide.

Sinds de start heeft het Leids Cabaret Festival verschillende topcabaretiers voortgebracht. "Denk aan: Najib Amhali, Paulien Cornelisse, Dolf Jansen en Sanne Wallis de Vries. Hun carrières kwamen dankzij het festival in een stroomversnelling" Het teleurgestelde bestuur gaat zich de komende tijd beraden of en zo ja welke rol het festival kan spelen in de toekomst.

