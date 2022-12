Nieuwe busdienstregeling Arriva gaat 8 januari in

Delen via E-mail

Begin volgend jaar voert openbaar vervoersbedrijf Arriva een aantal wijzigingen door in de busdienstregeling in onze regio. Op 8 januari 2023 gaat de nieuwe dienstregeling in. Die geldt voor de regio Duin- en Bollenstreek, Leiden, Rijnstreek en Midden-Holland.

"We kijken ieder jaar goed naar de routes van de verschillende buslijnen", meldt een woordvoerder van het busbedrijf. "Hoe vaak de bussen rijden en of reizigers nog gemakkelijk kunnen overstappen op de trein of andere buslijnen. Dit betekent bijvoorbeeld andere vertrektijden, gewijzigde routes en ook extra of vervallen ritten."

Arriva past de dienstregeling aan in overleg met onder andere de reizigersvereniging. "Zo verwachten we een optimale dienstregeling te bieden die zo goed mogelijk aansluit bij de behoefte van haar reizigers."

Per 8 januari 2023 start de Centrumroute met de R-NET 400 lijn tussen Zoetermeer en Leiden. Dit is een alternatieve route om van het station naar het centrum van Leiden te reizen. Reizigers voor het centrum van Leiden kunnen uitstappen bij een van de nieuwe haltes: Hogewoerd, Pelikaan of Energiepark.

In Voorhout rijdt Q-Liner 385 straks over de Noordelijke Randweg en stopt niet meer in de Herenstraat.

Meer informatie en de belangrijkste wijzigingen in de dienstregeling staan aangegeven op www.arriva.nl/dienstregeling. Ook in de reisplanner staan alle wijzigingen. De hele reis kan van deur tot deur vooraf worden gepland, geboekt en betaald via de glimble app van Arriva.