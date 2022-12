Leidse Rembrandt Dagen zoekt mooie én lelijke figuranten

De organisatie van de Leidse Rembrandt Dagen is op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor het evenement in juli. Er is weer plaats voor nieuwe spelers, acteurs maar ook voor figuranten in de grote groep van honderden enthousiastelingen die samen Leiden in Rembrandts tijd laten herleven. Op zaterdag 14 januari is er een figurantendag.

"Ben jij weleens een chique hofdame geweest, de voorname broer van Rembrandt van Rijn of een vieze zwerver of heb je altijd al een keer dame van lichte zeden willen zijn? Het kan allemaal tijdens de Leidse Rembrandt Dagen", zegt organisator Tjeerd Scheffer. "Ben je groot, ben je klein, ben je mooi, ben je lelijk? Het maakt ons niks uit. In juli brengen wij samen de stad Leiden terug naar de 17e eeuw en kun jij in een karakter kruipen dat je nooit voor mogelijk had gehouden." De Leidse Rembrandt Dagen worden in juli 2023 voor de derde keer georganiseerd. Het hele jaar door komen verschillende werkgroepen bij elkaar om bijvoorbeeld kleding te naaien of hout te bewerken. Op zaterdag 14 januari komen tussen 14.00 en 16.00 uur de figuranten bij elkaar op de J.C. de Rijpstaat 20 in Leiden. Mensen die geïnteresseerd zijn in een rol kunnen hier ook meer informatie krijgen. Aanmelden is niet nodig, maar kan wel via de website. Vragen kunnen naar leidserembrandtdagen@gmail.com. Leiden Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Leiden Blijf met meldingen op de hoogte

