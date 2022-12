Helmplicht snorfietsers gaat 1 januari in

Net als voor brommerrijders is per 1 januari het dragen van een helm verplicht voor tweewielers met een blauw kenteken. De politie handhaaft op het niet dragen van de helm. De helmplicht geldt ook voor mensen die achterop een snorfiets of -scooter zitten.

De helmplicht is er gekomen op initiatief van artsen. Het dragen van een helm moet hoofd- en hersenletsel en doden voorkomen. In veel andere Europese landen is de helm al verplicht voor de tweewielers met een maximumsnelheid van 25 km per uur. In Nederland zijn 800.000 scooters en snorfietsen.