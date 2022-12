Extra huizen gepland rondom de Kopermolen: Tiny Houses en een woontoren

De herontwikkeling van de Kopermolen in de Leidse Merenwijk brengt extra woningen in de wijk. Al een aantal jaar wordt er gewerkt aan de plannen voor het winkelcentrum en de directe omgeving. Deze worden steeds concreter. Zo komen er een aantal Tiny Houses op het dak van restaurant De Panda en bouwt de eigenaar van het winkelcentrum een woontoren met appartementen voor senioren en starters vlak naast de Kopermolen.

Het eerste model van zo'n Tiny House staat nu op het pleintje bij de Koperwiek naast de oude HEMA. Die is op schaal gemaakt door kringloopwinkel Het warenhuis en bestaat uit gerecyclede materialen van de in 2010 afgebroken Groennoordhallen. In 2023 worden de kleine huisjes opgeleverd.

Model

Het model geeft een beeld van hoe de Tiny Houses er in het 'twee keer zo klein' uit gaan zien. De echte kleine huisjes beslaan ongeveer 65 vierkante meter. Het is nog niet precies bekend hoeveel Tiny Houses er precies komen te staan. "Maar er wordt gerekend op ongeveer 8 of 9 exemplaren."

Moestuin

De eigenaar van het winkelcentrum, Van der Vorm vastgoed, wil ook graag vergroenen. "Daarom komt er op het pleintje naast het Tiny House-model een moestuin in plaats van tegels. Die kan onderhouden worden door de buurtbewoners. Het model dient tevens als schuur voor opslag van de spullen. Een Tiny Schuur!"

De komende maanden wordt bedacht hoe de moestuin ingericht gaat worden. De wijkvereniging is nog op zoek naar vrijwilligers die daarbij willen helpen.

Woontoren

In de directe omgeving van de Kopermolen komt een woontoren. "Naast de Papiermolen, dus echt tegen de Kopermolen aan, komen 75 appartementen voor starters en ouderen uit de Merenwijk", belooft wethouder Julius Terpstra. Met de ontwikkelaar is afgesproken dat bewoners van de wijk voorrang krijgen op de woningen. "Senioren die best iets kleiner willen wonen, maar niet weg willen uit de wijk, hopen we op deze manier aan te moedigen om naar een appartement te verhuizen. De eengezinswoningen die ze achterlaten komen dan sneller vrij voor andere woningzoekenden."

Om te voorkomen dat het plein bij het winkelcentrum en woontoren uitsluitend gebruikt wordt als parkeerplaats, wordt er een ondergrondse parkeergarage aangelegd.

