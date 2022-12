Gemeente gaat extra zoutkisten neerzetten in Leidse wijken

Om plekken waar de medewerkers van de gemeentelijke afdeling beheer niet zo vaak komen, sneller ijsvrij te maken, komen er extra zoutkisten in Leidse wijken. Fractievoorzitter Antoine Theeuwen van de SP vroeg mede namens de VVD hoe het toch kon dat het de afgelopen vorstperiode op zoveel plekken weer helemaal misging.

Opgesloten

Volgens de voorman van de Leidse SP had de gladheid tot gevolg dat veel mensen, vooral in wijken waar minder gestrooid werd, vijf dagen lang opgesloten zaten in hun woning. Hij kan het weten, want de SP'er is aan het herstellen van een hernia en nam zelf ook geen risico's op de gladde stoepen. "Maar we moeten er gewoon voor zorgen dat mensen deel kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. Het zorgen voor begaanbare wegen in de hele stad, is onze verantwoordelijkheid."