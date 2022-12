Dak ingestort van oud pand Van Gent & Loos

Het dak van een oude loods achter een leegstaande woning aan de Rijnsburgersingel in Leiden is donderdagavond deels ingestort. Er was niemand in de ruimte aanwezig.

Politie en brandweer waren snel ter plaatse en hebben op de eigenaar van het pand gewacht. Het is voor de brandweer te gevaarlijk om met een ladder omhoog te gaan. Het dak is vermoedelijk ingestort als gevolg van achterstallig onderhoud in combinatie met de hevige regelval.

