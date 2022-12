Gerda van den Berg beoogd voorzitter Oud Leiden

Gerda van den Berg wordt vrijwel zeker de nieuwe voorzitter van de Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL). Het bestuur was al enige tijd op zoek naar een opvolger voor Steven Engelsman die afgelopen zomer zijn functie om gezondheidsredenen neerlegde.

Hij werd de afgelopen maanden waargenomen door oud-wethouder Jan-Jaap de Haan. Ook Van den Berg is oud-wethouder. Later was ze jarenlang directeur-bestuurder van woningbouwcorporatie De Sleutels.

De leden van de HVOL moeten de voordracht van Van den Berg nog wel bekrachtigen. Dat gebeurt op 27 maart 2023. Als Gerda van den Berg wordt benoemd, is zij de eerste vrouw in deze functie. Van den Berg noemt Oud Leiden een leuke vereniging met veel actieve vrijwilligers. "Ik zet me er graag voor in."

Onder leiding van Gerda van den Berg wil de HVOL onder meer beleid uitzetten om nieuwe doelgroepen te bereiken. "Ze is energiek en daadkrachtig, heeft ideeën over het bereiken van die nieuwe doelgroepen en is bovendien al langere tijd lid van de vereniging. Om die redenen past zij perfect in het profiel", zegt waarnemend voorzitter De Haan.

Gerda van den Berg heeft in Leiden gestudeerd en woont in de Leidse binnenstad. Ze is actief bij het Rode Kruis, vereniging Het Plantsoen en is toezichthouder bij het primair onderwijs in Oegstgeest en bij de Stichting Heilige Geest- of Arme Wees- en Kinderhuis in Leiden.