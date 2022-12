Zirkus is open, maar naar de ingang moet je goed zoeken

Het nieuwste restaurant van Leiden is na maanden voorbereiding woensdagavond stilletjes opengegaan. Zirkus is het nieuwste horecaconcept van Alexander van Nimwegen en zit op de twee bovenste etages van het voormalige V&D-gebouw. Voorlopig gaat het om een pop-up concept.

In de toekomst komen er wellicht appartementen op de etages. "Maar als het heel goed gaat lopen, dan blijft het misschien wel een restaurant", zegt Van Nimwegen die Rob van Wijnen heeft aangetrokken voor de dagelijkse leiding. "Rob is onze Zirkus-directeur."

De afgelopen dagen draaide de keuken van Zirkus al een paar keer proef. Woensdag was de eerste dag dat er gereserveerd kon worden. Dat deden meteen al enkele tientallen mensen die de opening hadden meegekregen via het Instagram-account van het bijzondere restaurant. Omdat de winkel op de begane grond van het pand 's avonds is gesloten, moeten de gasten wel even zoeken naar de ingang. Van Wijnen vindt dat juist wel leuk. "Dat hoort ook een beetje bij het concept. We proberen het een underground-gevoel te geven. Het is een beetje de sfeer van 'Alice in Wonderland'. Follow the white rabbit om boven bij het restaurant te komen."



De ingang is inderdaad niet zomaar gevonden. Die zit verstopt achter een vrij anonieme deur in de Maarsmansteeg. Alleen enkele posters verraden de toegang tot het trappenhuis dat naar het restaurant leidt. Briefjes met follow the red stairs op elke tussenetage maken duidelijk dat de bezoeker nog niet op de goede verdieping is. "Maar als je dan boven bent, wordt je ook wel echt beloond", zegt Van Wijnen terwijl hij een korte rondleiding door het restaurant geeft. Wie niet in staat is om via de trap boven te komen, moet even van tevoren bellen om naar de lift gebracht te worden.



"Omdat het een tijdelijk restaurant is, hebben we ook moeten letten op de investeringen in bijvoorbeeld de keuken", vertelt de Zirkus-directeur. "Niet alles kan daarom. We hebben voorlopig tien gerechten volgens een sharing-concept. Voorlopig alleen voor diner. Zeker in de wintermaanden. In de zomer hebben we natuurlijk de mooie terrassen die veel mensen nog wel kennen van V&D. Misschien dat we dan ook lunch gaan doen."



Een andere reden om rustig aan te beginnen, is ook de zoektocht naar personeel. "We hebben gelukkig al de nodige mensen aan ons kunnen binden, maar dat is wel lastig in deze tijd. En ook omdat we een tijd lang niet wisten wanneer we open zouden kunnen." Zirkus is dus nog op zoek naar de nodige mensen voor het uitbreiden van de bezetting in zowel de keuken als het restaurant. "We zetten gewoon steeds een deurtje extra open", zegt Van Wijnen.



Het eerste extra deurtje gaat waarschijnlijk nog dit jaar open. "Deze week worden de jeu-de-boulesbanen aangelegd in onze playground. Daar willen we een indoor festivalgevoel creëren. "Die playground, die een verdieping lager wordt aangelegd, krijgt een eigen keuken.



Zirkus is voorlopig woensdag- tot en met zondagavond open vanaf 16.00 uur. Dineren kan vanaf 17.00 uur. Tijdens de kerstdagen is Zirkus gesloten. Het restaurant serveert geen vegan-menu, met vegetariërs wordt wel rekening gehouden.