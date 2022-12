Studenten van Minerva organiseren gratis ‘kerstdiner ter verbinding’

Sinds de coronacrisis is er steeds meer aandacht voor eenzaamheid. Volgens Indy Scholtens van MOS gaat dit niet alleen om ouderen. "Sommige studenten hebben het ook niet breed of internationale studenten kunnen met Kerst niet haar huis." Voor alle Leidenaren die eenzaam zijn tijdens Kerst of geen kerstfeest kunnen vieren organiseren zij een diner. Hiermee MOS deze groepen met elkaar en met studenten in contact brengen en een gevoel van saamhorigheid creëren.