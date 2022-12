Al meer dan 90 klachten over vuurwerk bij meldpunt PvdD

Het online meldpunt is niet bedoeld om mensen te 'betrappen'. "We zijn geen handhavers, dus we gaan er niet op af om in te grijpen of boetes uit te delen. We inventariseren hoe groot de overlast is en bieden tegelijkertijd een loket waar mensen terecht kunnen die overlast ervaren. We weten dat daar grote behoefte aan is", vertelde de Leidse PvdD-fractievoorzitter eerder.