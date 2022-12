Omwonenden zien te weinig groen in plannen Morspoortgebied

Maar daar is te weinig plaats voor groen schrijven de twee wijkverenigingen in een brief aan het college van burgemeester en wethouders. "Wij maken ons grote zorgen over het weinige voor groen bestemde gebied in het plan", begint Jan Tolsma van Wijkvereniging Stationsgebied zijn brief. Ook in de brief van Wijkvereniging Transvaal gaat het over de hoeveelheid groen. "Je zou zeggen dat bij verdichting door bebouwing en mensen juist meer groen noodzakelijk is. De stroken tussen de gebouwen zijn zo smal dat ze benepen en benauwd lijken."