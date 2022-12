Commissie buigt zich over omstreden schilderij Rein Dool

Een commissie gaat het college van bestuur van de Universiteit Leiden adviseren over het schilderij van Rein Dool. Dat is het gevolg van de discussie die ontstond nadat het werk van Dool uit het Academiegebouw werd weggehaald. Het schilderij uit 1976 stelt het toenmalige College van Bestuur van de Leidse universiteit voor. Een groep van zes mannen van middelbare leeftijd die sigaren roken.

De commissie kijkt wat er eventueel met het werk van Dool moet gebeuren en waar en hoe dit werk het best tot zijn recht komt. Begin volgend jaar organiseert de commissie een symposium over dit onderwerp. Later in het eerste kwartaal wil de commissie haar advies uitbrengen.