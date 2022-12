Man mishandeld tijdens uitgaan op de Lammermarkt

Voor de ingang van de Kiki Club op de Lammermarkt is in de nacht van vrijdag 9 op zaterdag 10 december een twintigjarige Leidenaar ernstig mishandeld. Het slachtoffer is met verwondingen aan zijn hoofd naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de politie kreeg het latere slachtoffer in een nachtclub ruzie met twee mannen. "Eenmaal buiten zochten de mannen het slachtoffer en de vriend met wie hij was weer op en zochten ruzie", laat een woordvoerder van de politie weten. Tijdens die ruzie, kwam het slachtoffer ten val. "Terwijl hij op de grond lag, is het slachtoffer nog tegen het hoofd geschopt, waardoor hij korte tijd het bewustzijn verloor."

Het slachtoffer heeft aangifte gedaan en de politie is nu op zoek naar de daders. "Er zijn inmiddels meerdere getuigen bekend en de horecagelegenheid heeft camerabeelden beschikbaar gesteld voor het onderzoek."

